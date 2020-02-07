السلطات الصينية تعزل مدينة جديدة شمال البلاد

أخطرت السلطات الصينية في مدينة تيانجين الواقعة بشمالي البلاد جميع التجمعات السكانية هناك بأنه تقرر إغلاق المدينة بهدف الوقاية والسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" الجديد، السلطات الصينية تعزل مدينة جديدة شمالي البلادارتفاع حصيلة وفيات فيروس" كورونا" الجديد في الصين إلى 618 شخصا



ودعت المدينة في إعلان أصدرته، أمس الخميس، التجمعات السكانية إلى إغلاق المداخل غير الضرورية إليها، وضرورة قيام جميع السكان بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء فحص طبي، ووجهت المدينة بضرورة تعليق أعمال البناء بما فيها الديكور والتجديد، وإغلاق جميع أماكن التجمعات العامة مثل الملاعب.