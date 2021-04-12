أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز لم يتوقف و"مستمر بقوة".و سيجعل منشأة نطنز تعمل بقدرة أكبر بزيادة تتجاوز 50% في وقت قريب.