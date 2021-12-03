اعتقال رجلاً يحمل سكيناً خلال زيارة بابا الفاتيكان لمعلب في قبرص

اعتقلت الشرطة القبرصية الجمعة، رجلا كان يحمل سكينا حاول الدخول إلى ملعب مكشوف حيث كان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يرأس قداسا.وقال مسؤول في الشرطة القبرصية :"خلال عملية تفتيش عند مدخل الملعب بالعاصمة نيقوسيا، ألقي القبض على رجل أجنبي يبلغ من العمر 43 عاما وبحوزته سكين".

ولم ترد تفاصيل أخى، فيما تستغرق زيارة البابا لقبرص 3 أيام.بدوره، كشف مصدر أمني آخر، طلب عدم نشر اسمه، أنه يبدو أن السكين "للاستخدام الشخصي" ولا علاقة له بوجود البابا في قبرص. ويخضع الرجل الذي يعتقد أنه من نيجيريا للاستجواب.