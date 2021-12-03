اعتقال رجلاً يحمل سكيناً خلال زيارة بابا الفاتيكان لمعلب في قبرص

قبرص- العرب اليوم
اعتقلت الشرطة القبرصية الجمعة، رجلا كان يحمل سكينا حاول الدخول إلى ملعب مكشوف حيث كان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يرأس قداسا.وقال مسؤول في الشرطة القبرصية :"خلال عملية تفتيش عند مدخل الملعب بالعاصمة نيقوسيا، ألقي القبض على رجل أجنبي يبلغ من العمر 43 عاما وبحوزته سكين".
ولم ترد تفاصيل أخى، فيما تستغرق زيارة البابا لقبرص 3 أيام.بدوره، كشف مصدر أمني آخر، طلب عدم نشر اسمه، أنه يبدو أن السكين "للاستخدام الشخصي" ولا علاقة له بوجود البابا في قبرص. ويخضع الرجل الذي يعتقد أنه من نيجيريا للاستجواب.
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