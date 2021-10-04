تسجيل 7 حالات وفاة جديدة وبلاغات عن حالات فقدان في سلطنة عمان جراء الإعصار شاهين
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تسجيل 7 حالات وفاة جديدة وبلاغات عن حالات فقدان في سلطنة عمان جراء الإعصار "شاهين"

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العرب اليوم - تسجيل 7 حالات وفاة جديدة وبلاغات عن حالات فقدان في سلطنة عمان جراء الإعصار "شاهين"

مسقط - العرب اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان، من جراء الحالة المدارية "شاهين" بمحافظة شمال الباطنة.

أكدت اللجنة أن جهودا مستمرة تبذلها فرق البحث والإنقاذ لتلبية متطلبات الإغاثة وإجلاء المحتجزين في شمال وجنوب الباطنة والظاهرة، وأن جهودا مستمرة من قطاع الخدمات الأساسية لإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات بالمناطق المتأثرة بالأجواء المناخية.

   

وكانت السلطات العمانية قد أعلنت عن إجازة رسمية الأحد والاثنين.وأعلنت "اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" عن تخفيض تصنيف "شاهين" إلى عاصفة استوائية. وخلت الشوارع تقريبا من المارة في العاصمة مسقط، فيما حاولت السيارات القليلة عبور السيول.

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تسجيل 7 حالات وفاة جديدة وبلاغات عن حالات فقدان في سلطنة عمان جراء الإعصار شاهين تسجيل 7 حالات وفاة جديدة وبلاغات عن حالات فقدان في سلطنة عمان جراء الإعصار شاهين



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