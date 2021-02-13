التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد من الحوثيين على مطار أبها

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الجمعة عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثيين اليمنية لاستهداف مطار أبها جنوب غربي المملكة، في ثالث هجوم من نوعه خلال أيام.