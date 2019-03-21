رئيس الوزراء اليمني يثمن دور الولايات المتحدة في دعم الحكومة

ثمن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، دور الولايات المتحدة الأمريكية، في مساندة ودعم الحكومة اليمنية.

وقال عبد الملك - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس ـ إن الولايات المتحدة لها دور كبير في مساندة الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحد من التدخل الإيراني في شئون البلاد ومقاومة الانقلاب الحوثي، مؤكدا تحقيق نجاحات كبيرة في البلاد بمساندة الولايات المتحدة .

وأشار إلى أهمية الدور التنموي والإنساني والسياسي للولايات المتحدة في اليمن، معربا في الوقت نفسه عن ثقته الكاملة في قدرة الولايات المتحدة على إجبار الحوثيين على الانصياع لعملية السلام في البلاد.