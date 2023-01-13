 مقتل شرطي وإصابة 2 آخرين في حادث طعن بالمجر

أعلنت الشرطة المجرية اليوم الجمعة، مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم للطعن بسكين من قبل مسلح في العاصمة بودابست.

ونقلت قناة إيه بي سي الأمريكية عن الشرطة أنها تلقت مكالمة تفيد بأن أحد الأشخاص يحاول اقتحام شقة مجاورة في العاصمة بودابست، وعندما حاول أفراد الشرطة اعتقاله، طعنهم الرجل وفر إلى الشارع.. مشيرة إلى أن أحد أفرادها قام بإطلاق النار على المسلح في قدمه.