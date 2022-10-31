ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في الهند إلى 132 قتيلا
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ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في الهند إلى 132 قتيلا

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العرب اليوم - ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في الهند إلى 132 قتيلا

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نيودلهي ـ العرب اليوم

 ارتفع عدد ضحايا انهيار جسر في ولاية جوجارات الهندية إلى 132 قتيلا وفق حكومة الولاية.

وانهار جسر للمشاة فوق نهر ماتشو في بلدة موربي يوم أمس عندما كان عليه عدد كبير من الناس للاحتفال بأعياد مما أدى إلى سقوطهم في النهر أسفل الجسر.

 

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ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في الهند إلى 132 قتيلا ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في الهند إلى 132 قتيلا



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