ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في الهند إلى 132 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا انهيار جسر في ولاية جوجارات الهندية إلى 132 قتيلا وفق حكومة الولاية.

وانهار جسر للمشاة فوق نهر ماتشو في بلدة موربي يوم أمس عندما كان عليه عدد كبير من الناس للاحتفال بأعياد مما أدى إلى سقوطهم في النهر أسفل الجسر.