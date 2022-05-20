بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية في مستهل جولته الآسيوية
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بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية في مستهل جولته الآسيوية

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العرب اليوم - بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية في مستهل جولته الآسيوية

بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية في مستهل جولته الآسيوية
واشنطن - العرب اليوم

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية في مستهل جولته الآسيوية التي تستمر إلى 24 مايو الجاري.

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بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية في مستهل جولته الآسيوية بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية في مستهل جولته الآسيوية



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