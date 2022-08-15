التحالف الدولي يُعلن أن قاعدة التنف في سوريا تعرضت لهجوم بمسيرات

أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" أن قواته تصدت لهجوم بطائرات بدون طيار قرب قاعدة التنف الأمريكية في جنوب شرق سوريا، مؤكدا عدم وقوع إصابات جراء الحادث وقال التحالف في بيان له إن قواته بالتنسيق مع "شركائها في جيش مغاوير الثورة" ردت على هجوم شنته عدة طائرات بدون طيار في محيط ثكنة التنف حوالي الساعة 6:30 صباح اليوم الاثنين وأوضح البيان أنه تم اعتراض أحدى الطائرات وتفجير أخرى داخل مجمع قوات "مغاوير الثورة" دون أن تقع هناك إصابات أو أضرار تذكر.