أردوغان يُعلن أنه يعتزم زيارة واشنطن للاجتماع مع ترامب في النصف الأول من نوفمبر

قال أردوغان للصحافيين في أنقرة، قبل المغادرة في زيارة إلى صربيا، إنه يعتزم زيارة واشنطن للاجتماع مع ترامب في النصف الأول من نوفمبر.

وأضاف أنه سيلتقي "ترامب" وسيناقشان خططاً بشأن المنطقة الآمنة وأنه أيضاً يأمل في تسوية نزاع بخصوص الطائرات المقاتلة إف-35 خلال الزيارة.