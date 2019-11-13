تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابين عراقيين وهما يتلاعبان بقنبلة غاز مسيل للدموع على طريقة لاعبي كرة القدم.

ويظهر المقطع الذي سُجل خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد أحد الشابين وهو ينفذ "ضربة مقصية" مستخدما قنبلة الغاز المشتعلة، فيما حاول الشاب الآخر صد "التسديدة الناجحة" مستخدما قدمه.

ولاقى الفيديو رواجا واسعا بين المغردين العراقيين الذين أضافوا عليه مقاطع صوتية لمعلقي مباريات كرة القدم لإضفاء شيء من الفكاهة.

يذكر أن نحو أربعين شخصا أصيبوا، أمس الثلاثاء، بعد استخدام قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد.