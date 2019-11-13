ضربة مقصية بقنبلة غاز مسيل للدموع في العراق
آخر تحديث GMT10:48:40
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

"ضربة مقصية" بقنبلة غاز مسيل للدموع في العراق

العرب اليوم -

العرب اليوم - "ضربة مقصية" بقنبلة غاز مسيل للدموع في العراق

قنبلة غاز مسيل
بغداد - العرب اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابين عراقيين وهما يتلاعبان بقنبلة غاز مسيل للدموع على طريقة لاعبي كرة القدم.

ويظهر المقطع الذي سُجل خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد أحد الشابين وهو ينفذ "ضربة مقصية" مستخدما قنبلة الغاز المشتعلة، فيما حاول الشاب الآخر صد "التسديدة الناجحة" مستخدما قدمه.

ولاقى الفيديو رواجا واسعا بين المغردين العراقيين الذين أضافوا عليه مقاطع صوتية لمعلقي مباريات كرة القدم لإضفاء شيء من الفكاهة.

يذكر أن نحو أربعين شخصا أصيبوا، أمس الثلاثاء، بعد استخدام قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد.

أخبار عاجلة
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ضربة مقصية بقنبلة غاز مسيل للدموع في العراق ضربة مقصية بقنبلة غاز مسيل للدموع في العراق



أخبار ذات صلة

GMT 10:36 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

وزير الدفاع بينيت يخاطب أعداء إسرائيل في أول تصريح له
العرب اليوم - وزير الدفاع بينيت يخاطب أعداء إسرائيل في أول تصريح له

GMT 10:28 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

محذراً من تكبد الخسائر والضربات "بنيامين نتنياهو" يطالب حركة الجهاد بالكف عن مهاجمة إسرائيل 
العرب اليوم - محذراً من تكبد الخسائر والضربات "بنيامين نتنياهو" يطالب حركة الجهاد بالكف عن مهاجمة إسرائيل 

GMT 10:15 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

القوات الأمريكية تعيد انتشارها شمال شرقي سوريا
العرب اليوم - القوات الأمريكية تعيد انتشارها شمال شرقي سوريا

GMT 09:57 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تفجير انتحاري يهز مقرا للشرطة في سومطرة
العرب اليوم - تفجير انتحاري يهز مقرا للشرطة في سومطرة

GMT 09:50 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تركيا تعيد اعتقال صحفي بعد إطلاقه بأيام
العرب اليوم - تركيا تعيد اعتقال صحفي بعد إطلاقه بأيام

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بقيادة كيم التي اختارت فستان فينتاج بحمّالات السباغيتي

ظهور لافت لعائلة "كارداشيان" في حفل "بيبول تشويس"

لوس أنجلوس ـ رولا عيسى

أقيم في السّاعات الأولى من صباح يوم الإثنين حفل توزيع جوائز الـ "People's Choice Awards" لـ عام 2019 في لوس أنجلوس، وحضر هذا الحدث نخبة من أشهر نجمات هوليوود ونجمات وسائل التواصل الاجتماعيّ، وشخصيات تلفزيون الواقع، وكالعادة دائمًا أطلّت علينا النّجمات بأبهى الإطلالات وأجملهنّ. وفازت النجمة جوين ستيفاني بجائزة "أيقونة الموضة" في الحفل، حيث ظهرت على السّجّادة الحمراء مرتدية فستانًا فخمًا من تصميم "فيرا وانغ" تميّز بصورته الهندسيّة الدراماتيكيّة وذيل طويل، جاء باللون الأبيض ونسّقته مع قفّازات مخمليّة سوداء تصل فوق الكوع، وجوارب مشبّكة طويلة، وزوج من البوت العالي حتى الفخذ. لكنّها لم تكن الوحيدة التي لفتت الأنظار في الحفل، حيث حضرت عضوات عائلة كارداشيان الحفل بقيادةكيم كاردشيان التي اختارت فستان فينتاج بحمّالات السب...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:27 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

حذاء "جيمي شو" الجديد ينجح في اقتحام خزانات أشهر النجمات
العرب اليوم - حذاء "جيمي شو" الجديد ينجح في اقتحام خزانات أشهر النجمات

GMT 03:56 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

مجموعة من أفضل وأرخص وجهات السفر في يناير 2020
العرب اليوم - مجموعة من أفضل وأرخص وجهات السفر في يناير 2020

GMT 01:37 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

غرف نوم للشباب بسريرين تصاميم رائعة تناسب ديكورات عام 2020
العرب اليوم - غرف نوم للشباب بسريرين تصاميم رائعة تناسب ديكورات عام 2020

GMT 02:12 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

ترامب يتحدث عن الرجل الثالث في ترتيب القيادة بعد أبو بكر البغدادي
العرب اليوم - ترامب يتحدث عن الرجل الثالث في ترتيب القيادة بعد أبو بكر البغدادي

GMT 03:17 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تركي آل الشيخ يوجّه تحذيرا "شديد اللهجة" للإعلاميّة منى أبو سليمان
العرب اليوم - تركي آل الشيخ يوجّه تحذيرا "شديد اللهجة" للإعلاميّة منى أبو سليمان

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:04 2019 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر

علماء يأملون خلال عقد اكتشاف كوكب شبيه بالأرض
العرب اليوم - علماء يأملون خلال عقد اكتشاف كوكب شبيه بالأرض

GMT 06:35 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك نجاحات مميزة خلال هذا الشهر
العرب اليوم - تنتظرك نجاحات مميزة خلال هذا الشهر

GMT 15:52 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

شهر عابقاً بالأحداث المتلاحقة والمناخ المتوتر
العرب اليوم - شهر عابقاً بالأحداث المتلاحقة والمناخ المتوتر

GMT 07:09 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك أمور إيجابية خلال هذا الشهر
العرب اليوم - تنتظرك أمور إيجابية خلال هذا الشهر

GMT 21:12 2017 الأربعاء ,29 آذار/ مارس

أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية
العرب اليوم - أبرز المسلسلات الصعيدية المحفورة في تاريخ الدراما المصرية

GMT 01:16 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

امرأة برج الجدي تسعى إلى النجاح ولديها قدرة عالية على التحكّم في نفسها
العرب اليوم - امرأة برج الجدي تسعى إلى النجاح ولديها قدرة عالية على التحكّم في نفسها

GMT 02:09 2018 الإثنين ,20 آب / أغسطس

نجلاء الشرشابي تكشف أسرار مسيرتها وبداياتها مع أدوات الأطفال
العرب اليوم - نجلاء الشرشابي تكشف أسرار مسيرتها وبداياتها مع أدوات الأطفال

GMT 01:14 2015 الإثنين ,22 حزيران / يونيو

العثيم مول الدمام يشهد تدشين مشروع "الطرد الخيري"
العرب اليوم - العثيم مول الدمام يشهد تدشين مشروع "الطرد الخيري"

GMT 13:09 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

روغوزين يُعلن أن روسيا بصدد إطلاق أثقل صاروخ فضائي
العرب اليوم - روغوزين يُعلن أن روسيا بصدد إطلاق أثقل صاروخ فضائي

GMT 11:28 2013 الإثنين ,29 تموز / يوليو

المستشار حاتم بجاتو يعود إلى منصبه في القضاء
العرب اليوم - المستشار حاتم بجاتو يعود إلى منصبه في القضاء

GMT 11:01 2017 الثلاثاء ,30 أيار / مايو

مسلمون في أندونيسيا يستخدمون السحر لحل الخلافات بينهم
العرب اليوم - مسلمون في أندونيسيا يستخدمون السحر لحل الخلافات بينهم

GMT 07:33 2019 الإثنين ,14 تشرين الأول / أكتوبر

السعودية تعلن تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية
العرب اليوم - السعودية تعلن تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية

GMT 13:28 2017 الخميس ,03 آب / أغسطس

قانون للتواصل الاجتماعي
العرب اليوم - قانون للتواصل الاجتماعي

GMT 01:23 2016 الخميس ,25 آب / أغسطس

"طريق مولهولاند" أفضل فيلم في هذا القرن في استفتاء "بي بي سي"
العرب اليوم - "طريق مولهولاند" أفضل فيلم في هذا القرن في استفتاء "بي بي سي"

GMT 21:24 2018 السبت ,23 حزيران / يونيو

التهاب الحلق أبرز الأمراض التي يعالجها الزبيب
العرب اليوم - التهاب الحلق أبرز الأمراض التي يعالجها الزبيب

GMT 20:49 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

إسعاد يونس تستضيف البابا تواضروس في "صاحبة السعادة".. الأحد
العرب اليوم - إسعاد يونس تستضيف البابا تواضروس في "صاحبة السعادة".. الأحد

GMT 10:36 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

رواية "أمنيتي أن أقتل رجلًا" تتصدَر مبيعات معرض الشارقة للكتاب
العرب اليوم - رواية "أمنيتي أن أقتل رجلًا" تتصدَر مبيعات معرض الشارقة للكتاب

GMT 11:08 2015 الجمعة ,07 آب / أغسطس

"النجمة دانا جبر" تتعرض للقرصنة بنشر صورة عارية
العرب اليوم - "النجمة دانا جبر" تتعرض للقرصنة بنشر صورة عارية

GMT 02:38 2017 الإثنين ,17 إبريل / نيسان

"كرفان تريبيكا" تأخذ عملية التخييم والعيش في الخارج إلى مستوى آخر
العرب اليوم - "كرفان تريبيكا" تأخذ عملية التخييم والعيش في الخارج إلى مستوى آخر

GMT 08:14 2016 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

مصممة ديكور بريطانية تحوّل أقدم شقق لندن إلى تحف معمارية راقية
العرب اليوم - مصممة ديكور بريطانية تحوّل أقدم شقق لندن إلى تحف معمارية راقية

GMT 03:55 2016 الأربعاء ,15 حزيران / يونيو

تشكيلة من القفطان المغربي باللون الأبيض لموسم صيف 2016
العرب اليوم - تشكيلة من القفطان المغربي باللون الأبيض لموسم صيف 2016

GMT 17:15 2019 الأربعاء ,04 أيلول / سبتمبر

تعرف ما إذا كانت زوجتك تمارس العادة السرية
العرب اليوم - تعرف ما إذا كانت زوجتك تمارس العادة السرية
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab