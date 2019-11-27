عشرات الإصابات في صفوف قوات الأمن في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى العراقية خلال المواجهات مع المتظاهرين
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عشرات الإصابات في صفوف قوات الأمن في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى العراقية خلال المواجهات مع المتظاهرين

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العرب اليوم - عشرات الإصابات في صفوف قوات الأمن في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى العراقية خلال المواجهات مع المتظاهرين

متظاهرين
بغداد - العرب اليوم

عشرات الإصابات في صفوف قوات الأمن في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى العراقية خلال المواجهات مع المتظاهرين



 

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عشرات الإصابات في صفوف قوات الأمن في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى العراقية خلال المواجهات مع المتظاهرين عشرات الإصابات في صفوف قوات الأمن في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى العراقية خلال المواجهات مع المتظاهرين



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