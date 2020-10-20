إسرائيل والإمارات توقعان على اتفاقيات في مجالات الطيران وتأشيرات السفر والاستثمار

وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقيات ثنائية في مطار بن غوريون، اليوم الثلاثاء، تتعلق بالسفر الجوي والسفر بدون تأشيرة وحماية الاستثمار بين البلدين.ووصل أول وفد حكومي من الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية، لبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.