تحطم طائرة استطلاع فرنسية في النيجر

تحطمت طائرة استطلاع بلا طيار تابعة للجيش الفرنسي بالقرب من قاعدة نيامي الجوية في النيجر.

وأفاد المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل باتريك شتايغر، اليوم بأن الطائرة من نوع (ريبر) تحطمت لدى عودتها من إحدى المهمات، من دون أن يتسبب ذلك بإصابات.

ولفت الانتباه إلى أنّ حطام الطائرة عثر عليه على بُعد بضعة كيلومترات من نيامي، مبينًا أن سبب التحطّم غير معروف في هذه المرحلة.