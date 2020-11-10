بينس يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين

قالت صحيفة "هيل"، إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس سيلتقي بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في مأدبة غداء مغلقة اليوم الثلاثاء وذكرت الصحيفة، أن هذا سيكون أول اجتماع له مع زملائه من أعضاء الحزب، منذ "هزيمة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن بينس اختفى عن الأنظار، مما تسبب في انتشار الحيرة بين أنصار ترامب. ولم يظهر نائب الرئيس منذ حوالي 5 نوفمبر، عندما دعا إلى عد جميع الأصوات. وفي يوم الاثنين، ظهرت عدة تغريدات على صفحة بينس في "تويتر" من المتوقع أن يسافر نائب الرئيس، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، إلى جزيرة سانيبل بولاية فلوريدا في إجازة، حيث سيبقى حتى يوم السبت.

المصدو: نوفوستي