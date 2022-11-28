جهاز الأمن العراقي يضبط أوكارا نفطية في 5 محافظات عراقية

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي عن ضبط قواته لعدد من الأوكار النفطية في بغداد ومحافظات نينوى، والبصرة، وصلاح الدين، والديوانية، خلال ملاحقته لشبكات تهريب النفط في العراق. وأضاف البيان، أن جهاز الأمن تلقى معلومات استخبارية تفيد بوجود عمليات تهريب في منطقة النهروان ببغداد باشر الجهاز على ضوئها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بضبط وكر للتهريب يعمل تحت غطاء معمل صناعي غير مرخص قانونيا، يقوم بتكرير النفط الأسود المهرب.