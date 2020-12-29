الفصائل الفلسطينية تطلق أكبر مناورات عسكرية في قطاع غزة

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، عن بدء مناورتها الدفاعية "الأولى من نوعها"، مؤكدة أن "قيادة المقاومة جاهزة لخوض أية معركة للدفاع عن شعب وأرض فلسطين".