مقتل عشرات المدنيين السوريين في العمليات التركية
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مقتل عشرات المدنيين السوريين في العمليات التركية

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العرب اليوم - مقتل عشرات المدنيين السوريين في العمليات التركية

مسلحون سوريون يقاتلون في بلادهم إلى جانب القوات التركية
دمشق - العرب اليوم
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مقتل عشرات المدنيين السوريين في العمليات التركية مقتل عشرات المدنيين السوريين في العمليات التركية



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