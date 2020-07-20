وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله
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وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله

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العرب اليوم - وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله

وزير الخارجية المصري سامح شكري
رام الله - العرب اليوم

أفادت مراسلة RT في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، بوصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مدينة رام الله.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن شكري أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحث أمس في اتصال هاتفي مع عباس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.وأكد السيسي خلال الاتصال "لثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل".من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني، عن "تقديره لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية ولحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

يتبع..

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وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رام الله



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