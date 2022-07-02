الجيش الروسي يُحرّر زولوتاريفكا في طريقه لإحكام السيطرة بالكامل على مدينة ليسيتشانسك
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الجيش الروسي يُحرّر زولوتاريفكا في طريقه لإحكام السيطرة بالكامل على مدينة ليسيتشانسك

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العرب اليوم - الجيش الروسي يُحرّر زولوتاريفكا في طريقه لإحكام السيطرة بالكامل على مدينة ليسيتشانسك

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موسكو - العرب اليوم

 أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش حرر قرية زولوتاريفكا، ولم يتبق سوى تحرير قرية بيلوغوروفكا التي تبعد ستة كيلوميترات عن مدينة ليسيتشانسك المحاصرة.  وقالت وزارة الدفاع: "خلال الأيام الثلاثة الماضية، تمت السيطرة على مصفاة النفط في ليسيتشانسك ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين وقرية توبوليفكا".

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الجيش الروسي يُحرّر زولوتاريفكا في طريقه لإحكام السيطرة بالكامل على مدينة ليسيتشانسك الجيش الروسي يُحرّر زولوتاريفكا في طريقه لإحكام السيطرة بالكامل على مدينة ليسيتشانسك



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