الجيش الروسي يُحرّر زولوتاريفكا في طريقه لإحكام السيطرة بالكامل على مدينة ليسيتشانسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش حرر قرية زولوتاريفكا، ولم يتبق سوى تحرير قرية بيلوغوروفكا التي تبعد ستة كيلوميترات عن مدينة ليسيتشانسك المحاصرة. وقالت وزارة الدفاع: "خلال الأيام الثلاثة الماضية، تمت السيطرة على مصفاة النفط في ليسيتشانسك ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين وقرية توبوليفكا".