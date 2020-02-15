شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية الجمعة، مواجهات متفرقة بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجا على "صفقة القرن"، وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن عشرات الشبان أصيبوا عند مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة المحتلة وبلدات "النبي صالح، وعابود، وبلعين، وبدرس" غربي رام الله، وكفر قدوم، ومدخل مدينة قلقيلية الجنوبي، وعلى مدخل مخيم العروب للاجئين بمحافظة الخليل.