مطالبات بمنح رئيسة الوزراء النيوزيلندية جائزة نوبل للسلام
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مطالبات بمنح رئيسة الوزراء النيوزيلندية جائزة نوبل للسلام

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العرب اليوم - مطالبات بمنح رئيسة الوزراء النيوزيلندية جائزة نوبل للسلام

رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا آردرن
وينليغتون - العرب اليوم

طالب ما لا يقل عن 20 ألف شخص، بمنح "جائزة نوبل للسلام" ل رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا آردرن، على خلفية تعاملها مع مجزرة المسجدين في مدينة "كرايست تشيرش"؛ وذلك بعدما قاموا بالتوقيع على العريضتين المتاحتين على موقعي "تشانج.أورج" الأمريكي، و"أفاز.أورج" الفرنسي، بحسب ما نقل موقع "راديو نيوزيلندا".

وذكرت وكالة الأناضول أن نحو 16 ألفا و600 شخص وقعوا على العريضة المتاحة على الموقع الأول، فيما حظيت العريضة الثانية بتوقيع نحو 3 آلاف شخص.

ولكن إذا تم ترشيح "أردرن" لجائزة نوبل للسلام، فسيتعين عليها الانتظار حتى عام 2020، نظرا لإغلاق فترة الترشيحات المخصصة لجوائز 2019.

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مطالبات بمنح رئيسة الوزراء النيوزيلندية جائزة نوبل للسلام مطالبات بمنح رئيسة الوزراء النيوزيلندية جائزة نوبل للسلام



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مطالبات بمنح رئيسة الوزراء النيوزيلندية جائزة نوبل للسلام مطالبات بمنح رئيسة الوزراء النيوزيلندية جائزة نوبل للسلام



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