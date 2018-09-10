عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة يؤكد أن وفد من الجبهة توجه إلى القاهرة اليوم للتباحث مع المخابرات المصرية بشأن تحريك المياه الراكدة حول ملفي المصالحة وكسر الحصار.
GMT 10:03 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرعريقات يؤكد أن القرار الأميركي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لن يردعنا على ملاحقة الجرائم الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية
GMT 10:02 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرمغادرة الحافلة الأولى من المسافرين عبر معبر رفح
GMT 08:57 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرانفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو يتبعه إطلاق كثيف للنيران
GMT 08:55 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرمقتل 11 متطرفًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة العريش في شمال سيناء
GMT 08:48 2018 الإثنين ,10 أيلول / سبتمبرالعبادي يصل إلى البصرة على رأس وفد من الحكومة العراقية
أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
أرسل تعليقك