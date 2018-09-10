عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة يؤكد أن وفد من الجبهة توجه إلى القاهرة اليوم للتباحث مع المخابرات المصرية بشأن تحريك المياه الراكدة حول ملفي المصالحة وكسر الحصار.