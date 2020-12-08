الأمن الروسي يعلن إحباط أكثر من 40 هجوما إرهابيا هذا العام

قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، إن رجال الأمن، أحبطوا أكثر من 40 هجوما إرهابيا في البلاد، هذا العام وأضافت اللجنة، أنه تم القضاء على 49 مسلحا إرهابيا في روسيا، منذ بداية هذا العام وتم خلال هذه الفترة كذلك، اعتقال 36 شخصا من رؤوس العصابات الإرهابية في روسيا وأشارت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب كذلك إلى أنه لم يسمح في عام 2020، لـ 149 أجنبيا بدخول روسيا، للاشتباه بتورطهم بنشاطات إرهابية ومتطرفة.

المصدر: تاس