صفارات الإنذار تدوى في مقاطعتى خاركوف ودنيبروبتروفسك الأوكرانيتين

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف شرق أوكرانيا، ودنيبروبتروفسك وسطها، محذرة من ضربات جوية روسية.

كما تم إطلاق صفارات الإنذار في الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوريجيا.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.