السيسي يضع اكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول في ذكرى نصر اكتوبر

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس بوضع اكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالنصب التذكاري في مدينة نصر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 45 لنصر اكتوبر العظيم.