الحوثيون يعلنون قتل وجرح عشرات السعوديين والسودانيين خلال عملياتهم في كانون الثاني/ يناير

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية أن نحو 1.3 ألف من عناصر قوات التحالف العربي قتلوا أو جرحوا جراء عملياتها في شهر يناير الماضي، منهم عشرات السعوديين والسودانيين. وكتب قائد قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، أن قوات الجماعة تمكنت خلال يناير من قتل وجرح 1283 من عناصر قوات التحالف، بينهم 74 سعوديا و75 سودانيا. وتابع سريع أن قوات الحوثيين استطاعت أيضا إسقاط ست طائرات تجسس و تدمير وإعطاب 92 مدرعة وآلية للخصم.

ولم يعلق التحالف العربي على هذا الإعلان الحوثي حتى الآن.