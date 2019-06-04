تعيين عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية
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تعيين عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية

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العرب اليوم - تعيين عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية

الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز
الرياض - العرب اليوم

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

 

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تعيين عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية تعيين عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية



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تعيين عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية تعيين عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية



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