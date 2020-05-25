إصابة شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمال رام الله
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إصابة شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمال رام الله

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العرب اليوم - إصابة شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمال رام الله

عناصر من قوات الجيش الإسرائيلي
رام الله - العرب اليوم

أفادت مصادر فلسطينية بأن شابين أصيبا برصاص مستوطنين صباح اليوم الاثنين شمال رام الله، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على فلسطينيين اثنين على خلفية محاولة تنفيذ عملية طعن.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان كاظم حج محمد لوكالة "وفا"، إن عددا من المستوطنين هاجموا رعاة أغنام في السهل الواقع بين القرية وقرية ترمسعيا، مما أسفر عن إصابة شابين بجروح أحدهما إصابته في البطن والآخر في القدم، نقلا على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأشار إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي وصلوا إلى الموقع وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذي هبوا لمساندة رعاة الأغنام من هجوم المستوطنين.

من جانبه، تحدث الجيش الإسرائيلي عن "محاولة ارتكاب عملية طعن"، حاول فلسطينيان تنفيذها ضد الجنود "بالقرب من مستوطنة عميحاي شرقي رام الله".

وأضاف الجيش أن جنوده ردوا باطلاق النار، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف قواته جراء الحادث.

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إصابة شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمال رام الله إصابة شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمال رام الله



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