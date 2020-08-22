دفاعات القوات الحكومية اليمنية تسقط طائرة حوثية مفخخة بصعدة

أسقطت الدفاعات الجوية للقوات الحكومية اليمنية في باقم بمحافظة صعدة، طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مواقع الجيش في الحد الشمالي وأوضح قائد محور آزال العميد "ياسر الحارثي"، أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية تمكنت من إسقاط وتدمير طائرة مسيرة حوثية حاولت اختراق مواقع تمركز الجيش في مديرية باقم وكانت تحمل متفجرات.