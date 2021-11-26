وزير داخلية فرنسا يلغي اجتماعا مع نظيرته البريطانية على خلفية أزمة المهاجرين بين البلدين

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم (الجمعة)، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ألغى اجتماعا مع نظيرته البريطانية بريتي باتيل كان مقررا يوم الأحد المقبل في ضوء الانتقادات الأخيرة التي وجهها رئيس الوزراء بوريس جونسون لفرنسا بشأن تعاملها مع قضية المهاجرين غير الشرعيين