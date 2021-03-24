الخارجية التركية تعلن أن وزيرا الخارجية التركي والأميركي بحثا أزمات سوريا وليبيا وشرقي المتوسط وقضية صواريخ اس 400
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الخارجية التركية تعلن أن وزيرا الخارجية التركي والأميركي بحثا أزمات سوريا وليبيا وشرقي المتوسط وقضية صواريخ اس 400

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العرب اليوم - الخارجية التركية تعلن أن وزيرا الخارجية التركي والأميركي بحثا أزمات سوريا وليبيا وشرقي المتوسط وقضية صواريخ اس 400

وزارة الخارجية التركية
أنقرة ـ العرب اليوم

الخارجية التركية تعلن أن وزيرا الخارجية التركي والأميركي بحثا أزمات سوريا وليبيا وشرقي المتوسط وقضية صواريخ اس 400

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الخارجية التركية تعلن أن وزيرا الخارجية التركي والأميركي بحثا أزمات سوريا وليبيا وشرقي المتوسط وقضية صواريخ اس 400 الخارجية التركية تعلن أن وزيرا الخارجية التركي والأميركي بحثا أزمات سوريا وليبيا وشرقي المتوسط وقضية صواريخ اس 400



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