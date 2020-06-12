رئيس الوزراء المالي يقدم استقالة حكومته

قدم الوزير الأول المالي بوبو سيسي استقالة حكومته، للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بعد أن كلف بتشكيل حكومة جديدة، نظراً للأوضاع المضطربة في بلاده.

وأوردت وكالة الأنباء المالية أن بوبو سيسي عيّن على رأس الحكومة المستقيلة منذ 22 ابريل 2019، وهو سادس رئيس وزراء منذ تولي إبراهيم بوبكر كيتا الرئاسة في العام 2013 .