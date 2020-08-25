الرئيس عون يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على رأس وفد لتنسيق عمليات الإغاثة بعد الانفجار في مرفأ بيروت