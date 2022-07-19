أعلنت السلطات فى جمهورية دونيتسك اليوم الثلاثاء، أن قواتها مدعومة بالجيش الروسى بدأت عملية هجومية لتدمير تحصينات الجيش الأوكرانى فى مدينتى "أفدييفكا" و"مارينكا".