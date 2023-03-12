مقتل 3 واعتقال آخر خلال اشتباكات بين الجيش الموريتانى ومجموعة إرهابية
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مقتل 3 واعتقال آخر خلال اشتباكات بين الجيش الموريتانى ومجموعة إرهابية

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العرب اليوم - مقتل 3 واعتقال آخر خلال اشتباكات بين الجيش الموريتانى ومجموعة إرهابية

نواكشوط - العرب اليوم

أعلنت وزارتا الداخلية والدفاع فى موريتانيا مقتل ثلاثة إرهابيين، واعتقال الرابع، خلال اشتباكات جرت اليوم /، قرب مدينة المداح، شمال البلاد.

وأفادت الوزارتان - في بيان مشترك اليوم - بأن أحد أفراد الدرك الوطني استشهد على خلفية العملية، مشيرتين إلى أن الأربعة إرهابيين فروا من السجن مساء /الأحد/ الماضي.

وحاصرت قوة عسكرية تابعة لكتيبة الصاعقة واخرى من قوات النخبة في الجيش الموريتاني وبدعم من سلاح الجو، المجموعة الإرهابية.

وذكر البيان أنه بعد "عملية إرهابية جبانة، راح ضحيتها شهيدان وجريحان من الحرس الوطني، مساء الأحد الماضي، وتمكن خلالها الإرهابيون الأربعة من الفرار، وبتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ بالعمل من أجل القبض في أسرع وقت على الفارين، باشرت لجنة أمنية عليا شكلت لهذا الغرض عملها وظلت في حالة انعقاد دائم ومتواصل لتقييم ومتابعة الوضع".

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مقتل 3 واعتقال آخر خلال اشتباكات بين الجيش الموريتانى ومجموعة إرهابية مقتل 3 واعتقال آخر خلال اشتباكات بين الجيش الموريتانى ومجموعة إرهابية



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