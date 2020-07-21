تأجيل محاكمة عمر البشير وكبار معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب 1989 إلى 11 أغسطس المقبل
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تأجيل محاكمة عمر البشير وكبار معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب 1989 إلى 11 أغسطس المقبل

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العرب اليوم - تأجيل محاكمة عمر البشير وكبار معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب 1989 إلى 11 أغسطس المقبل

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير
الخرطوم - العرب اليوم

تأجيل محاكمة عمر البشير وكبار معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب 1989 إلى 11 أغسطس المقبل

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تأجيل محاكمة عمر البشير وكبار معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب 1989 إلى 11 أغسطس المقبل تأجيل محاكمة عمر البشير وكبار معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب 1989 إلى 11 أغسطس المقبل



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بيروت ـ العرب اليوم

تشارك النجمة نانسي عجرم متابعيها عبر "إنستغرام" بصورها مع بناتها بين الحين والآخر، وتتميّز هذه الصور بالعفوية كما تحرص نانسي دائماً على الإطلالة بأناقة وبأسلوب كاجول خصوصاً في صورها العائلية. وفي أحدث صورة نشرتها النجمة اللبنانية على إنستغرام، ظهرت مع ابنتها الكبرى ميلا، وعلّقت على الصورة بإيموجي قلوب. أطلّت نانسي بكامل أناقتها، بفستان ماكسي طويل بنقشة النمر وبدرجات مختلفة من البيج والبنيّ، وتميّز الفستان بأكمامه الطويلة والفضفاضة وقماشه الشفاف وقصة الصدر v neck. وزيّنت اللوك بسلسال ذهبيّ ناعم وخاتم بسيط، كما أكملت الإطلالة بحذاء مفتوح أسود. ومن الناحية الجمالية، تألقت بمكياج سموكي ناعم بدرجات الألوان الترابية مع أحمر شفاه بلون نيود. كما تركت شعرها منسدلاً مع تصفيفة التموجات، أما ميلا، فأطلت بجمبسوت باللون الذهبي ال...المزيد

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