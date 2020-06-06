السودان تسجل 151 إصابة بفيروس كورونا 14 حالة وفاة

سجلت السودان 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال ال24 ساعة الماضية، و 14 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 99.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 5865، والوفيات 347، فيما بلغ عدد المتعافين 1924 حالة.