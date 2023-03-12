تونس تُعلن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والبرية

أعلنت السلطات التونسية عن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والبرية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى - في بيان اليوم/السبت/- أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط "المنطقة البحرية المهدية" وإقليم الحرس البحري بالساحل "منطقة سوسة" تمكنت من إحباط 8 عمليات اجتياز ونجدة وإنقاذ 326 مهاجرا غير شرعي (44 تونسيا و 282 من جنسيات جنوب الصحراء) .

وأكد البيان إلى أن الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بأرواح البشر ودعم جهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت.

وأشار البيان إلى أنه في إطار التصدي لظاهرة إجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة غير القانونية في تونس،تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات "القصرين"، و"صفاقس"، و" توزر" من ضبط 90 شخصا من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء بعد أن اجتازوا الحدود الجزائرية - التونسية خلسة.. وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم.