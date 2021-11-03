مواجهة بحرية بين قوات للحرس الثوري ومدمرة أميركية في بحر عمان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري أفشل محاولة الجيش الأمريكي لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة إيرانية في بحر عمان.وذكرت قناة "الخبر" الإيرانية أن مدمرة أمريكية أوقفت تلك الناقلة الإيرانية في البحر ونقلت كميات من النفط منها إلى ناقلة أخرى، مشيرة إلى أن قوات الحرس الثوري بدورها نفذت عملية إنزال جوي للسيطرة على الناقلة الإيرانية ووجهتها نحو مياه الجمهورية الإسلامية، رغم محاولات أمريكية لاستعادة السيطرة عليها.وقالت القناة أنها ستنشر لقطات توثق المواجهة بين قوات الحرس الثوري والمدمرة الأمريكية.