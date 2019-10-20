وقفة احتجاجية لابناء الجاليات اللبنانية امام برلمان ادمنتون في كندا

فاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في كندا ان عددا كبير من ابناء الجالية اللبنانية تجمعوا أمام القنصلية اللبنانية في كالغاري وانطلقوا رافعين الاعلام اللبنانية واللافتات ومطلقين الهتافات الداعية "لاسقاط المحاصصة الطائفية.... " الى امام برلمان ادمنتون في كندا حيث نفذوا وقفة احتجاجية تضامنا مع حركة التظاهر في لبنان.