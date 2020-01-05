مقتل شخص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في منطقة سادل ريدج في كندا

أفادت وسائل الإعلام الكندية بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في منطقة سادل ريدج شمال شرق كالجاري، في مقاطعة ألبرتا الكندية.

وحسبما ذكرت "كالجاري هيرالد"، قالت الشرطة أنها تلقت نداءات بوقوع إطلاق نار في شارع سادلكريست في الساعة 7:25 مساء.



وبعد وصول الشرطة، تم إغلاق الطريق ونصحت الناس بالبقاء بعيدا عن المنطقة.



وأضافت :"أصيب شخصان بطلقات نارية في مكان الحادث؛ توفي واحد على الفور، بينما تم نقل الآخر إلى المستشفى المحلي".



وقام أفراد الشرطة بتطويق سادريست بوليفارد.



ووفقا للشرطة، لم يتم التعرف على أوصاف المشتبه به، إلا أن التحقيقات جارية.



وأوضحت أنه من المقرر تشريح الجثة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.