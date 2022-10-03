مودع يقتحم مصرفاً في لبنان ويُحرر وديعته

أقدم مودع لبناني، اليوم الاثنين، على اقتحام مصرف "لبنان والمهجر" في العاصمة بيروت، وتمكن من الحصول على وديعته المالية وقالت جمعية "صرخة المودعين" في تغريدة على "تويتر" إن "المودع زاهر خواجة حرر مبلغا ماليا قدره 11750 دولارا من "بلوم بنك" فرع حارة حريك، وباقي له 750 دولارا في البنك".

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن "أربعة أشخاص أحدهم المودع زاهر خواجة اقتحموا "بنك لبنان والمهجر" فرع حارة حريك وحصلوا على وديعتهم (11 الف دولار) وغادروا قبل وصول الجيش. وتنتشر عناصر الجيش في هذه الأثناء في المنطقة".