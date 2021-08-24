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إنفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوب العراق

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العرب اليوم - إنفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوب العراق

إنفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي
بغداد - العرب اليوم

أفاد مصدر أمني اليوم (الثلاثاء) بأن انفجاراً استهدف رتل دعم للتحالف الدولي قرب محافظة ذي قار جنوبي العراق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وتصاعدت خلال الأشهر الماضية وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم «داعش»، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

 

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إنفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوب العراق إنفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوب العراق



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