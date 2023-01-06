الأمن الباكستاني يقضي على 11 مسلحاً من العناصر الإرهابية

قضت قوات الأمن الباكستانية على أحد عشر مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في "وانا" كبرى مدن مقاطعة وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني .