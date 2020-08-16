ديوان رئيس وزراء البحرين ينفي مزاعم عن اتصال بينه ورئيس الموساد
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ديوان رئيس وزراء البحرين ينفي مزاعم عن اتصال بينه ورئيس "الموساد"

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العرب اليوم - ديوان رئيس وزراء البحرين ينفي مزاعم عن اتصال بينه ورئيس "الموساد"

رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
المنامة - العرب اليوم

 نفت السلطات البحرينية ما تداولته بعض وسائل الإعلام من مزاعم عن إجراء رئيس وزراء البلاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اتصالا هاتفيا مع رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين.

ونقلت جريدة "البلاد" البحرينية عن ديوان رئيس الوزراء ذكره في بيان أصدره اليوم الأحد: "نفى ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن اتصال هاتفي جرى بين سموه وأحد المسؤولين الإسرائيليين"، مؤكدا أن ما تم نشره بهذا الخصوص عار عن الصحة جملة وتفصيلا.

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ديوان رئيس وزراء البحرين ينفي مزاعم عن اتصال بينه ورئيس الموساد ديوان رئيس وزراء البحرين ينفي مزاعم عن اتصال بينه ورئيس الموساد



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