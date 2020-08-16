نفت السلطات البحرينية ما تداولته بعض وسائل الإعلام من مزاعم عن إجراء رئيس وزراء البلاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اتصالا هاتفيا مع رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين.

ونقلت جريدة "البلاد" البحرينية عن ديوان رئيس الوزراء ذكره في بيان أصدره اليوم الأحد: "نفى ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن اتصال هاتفي جرى بين سموه وأحد المسؤولين الإسرائيليين"، مؤكدا أن ما تم نشره بهذا الخصوص عار عن الصحة جملة وتفصيلا.