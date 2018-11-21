تأييد حكم بالسجن عامين بحق رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

أيدت محكمة الاستئناف في كوريا الجنوبية، حكم المحكمة الإقليمية، الصادر بحق الرئيسة السابقة "بارك كون-هيه"، بالسجن لعامين، لمخالفة قانون الانتخابات، ورفضت طلب الإدعاء، بزيادة مدة الحكم عاماً آخر.

ورفع المدعي العام طلب الاستئناف، سعياً للحصول على حكم بالسجن لـ 3 أعوام للرئيسة، التي عزلت من منصبها في بداية العام الماضي، عقب اقالتها من قبل مجلس النواب.

يذكر أن المحكمة الإقليمية، أدانت بارك في يوليو الماضي، بتهمة التدخل في عملية انتخاب مرشحي الحزب الحاكم آنذاك، حزب سيه-نو-ري، خلال انتخابات مجلس النواب عام 2016.