الصين يمكن أن تغلق القنصلية الأمريكية في ووهان

نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء، أن الصين تفكر في إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان بوسط الصين، بعد أن طلبت واشنطن من بكين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن.