إندونيسيا تسجل 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا 979 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 41 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 35295 وحصيلة الوفيات إلى 2000.